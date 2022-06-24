Под Орлом инспектор ГИБДД уволен со службы и попал под следствие за взятку в 60 тысяч рублей

24.6.2022 | 12:33 Закон и порядок, Новости

Обвиняемый признал свою вину и предстанет перед судом по обвинению в получении взятки.

В Покровском районе бывший инспектор ГИБДД обвиняется в получении взятки в размере 60 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

13 мая текущего года житель поселка Покровское заплатил инспектору 60 тысяч за освобождение от административной ответственности, которая полагалась ему за совершение дорожно-транспортного происшествия.

Фигурант не стал отпираться и признался следствию в содеянном. Теперь он предстанет перед судом по обвинению в получении взятки.

Как рассказали «Орелграду» в пресс-службе УМВД по Орловской области, преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности ведомства совместно с коллегами контрольно-профилактического отдела УГИБДД регионального УМВД.

После проведения служебной проверки, бывшего инспектора уволили по отрицательным основаниям. Также к дисциплинарной ответственности был привлечен его непосредственный руководитель.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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