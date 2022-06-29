В 2022 году в Нарышкино откроют после обновления два сквера в честь русских военных

29.6.2022 | 12:00 Новости, Общество

Сквер Ветеранов локальных войн и сквер Ветеранов Великой Отечественной войны.

В этом году в поселке Нарышкино Урицкого района после обновления будут открыты сразу два сквера, посвященных русским военным. Об этом сообщил Александр Герасиков, глава Нарышкино, в интервью телеканалу «Первый областной».

По его словам, в обновленном сквере Ветеранов локальных войн уже установлен памятник воинам-интернационалистам. Монумент сейчас готовится к открытию и посвящен более чем 130 местным жителям, которые служили в горячих точках.

Кроме этого, 1 июля откроется обновленный сквер Ветеранов Великой Отечественной войны. Для него изготовлен знак – звезда с георгиевской ленточкой – который будет осуществлять подсветку.

ИА «Орелград»

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