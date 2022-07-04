Под Орлом с отремонтированного мемориала воинам слезла краска

Добиваться гарантийного ремонта местным чиновникам пришлось по суду.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению администрации Покровского района к индивидуальному предпринимателю об обязании выполнить гарантийные обязательства. Было установлено, что в сентябре 2019 года стороны заключили муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту мемориальной площади в Парке Победы в поселке городского типа Покровское. Подрядчик выполнил запланированные работы, чиновники их оплатили. Однако затем проявились существенные дефекты.

Так, «в ходе эксплуатации отремонтированных мемориальных плит истцом было выявлено отслоение краски с выгравированных букв на мемориальных плитах, а также иные недостатки». Отметим, что срок гарантии качества работ был установлен на три года, он истекает в конце октября 2022 года. В марте этого года при администрации Покровского района была создана комиссия по обследованию мемориальной площади. Она осмотрела мемориал совместно с ИП. По результатам был составлен акт, из которого следовало: произошло отслаивание краски на выбитых именах захороненных бойцов на 27 мемориальных плитах и памятном знаке воинам-интернационалистам. Также были задокументированы «солевые потеки на всей площади гранитных плит, обрамляющих захоронение».

Кроме того, произошло отслоение краски и появление трещин на стеле, отслоение краски на барельефе установленного в честь Василия Федоровича Рыбкина. По результатам обследования комиссия пришла к выводу о необходимости выполнения ремонта в рамках гарантийных работ. При этом ответчик взял на себя обязательство устранить выявленные дефекты в срок до 3 мая 2022 года. Иными словами, мемориал планировалось привести в порядок к празднованию Дня Победы, однако обещанные работы так и не были выполнены.

В адрес ответчика была направлена претензия, которую ответчик оставил без рассмотрения и удовлетворения. Суд иск удовлетворил и обязал индивидуального предпринимателя в течение 15 дней с даты вступления судебного решения в законную силу устранить выявленные дефекты. Ему предписано нанести новый слой краски на выбитых именах захороненных бойцов на 27 мемориальных плитах и памятном знаке воинам-интернационалистам, устранить солевые потеки, а также отремонтировать стелу и барельеф Василия Рыбкина.

ИА «Орелград»