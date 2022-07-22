В Орловской области мошенница, работавшая в микрокредитной организации, осуждена на восемь лет

22.7.2022 | 15:06 Закон и порядок, Новости

Женщина оформляла фиктивные займы на бывших клиентов. Деньги забирала себе, а проценты гасила из новых займов.

Покровский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы бывшую работницу микрокредитной организации, осужденную за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Подсудимая на протяжении пяти лет в одиночку занималась довольно крупной аферой. Имея под рукой клиентскую базу компании, она оформляла на людей фиктивные договоры займов, а деньги забирала себе. Чтобы не привлекать к себе внимание, требовалось гасить проценты по выданным ранее кредитам. И для этого оформлялись все новые и новые займы.

В общей сложности женщина нанесла ущерб в размере более 25 миллионов рублей. Их, согласно решению суда, нужно будет вернуть бывшему работодателю. Кроме того, мошеннице предстоит отбыть немалый срок, а также выплатить государству штраф в размере 800 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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