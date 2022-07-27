Полиция раскрыла убийство мужчины в Знаменском районе

27.7.2022 | 12:27 Закон и порядок, Новости

Тело 63-летнего местного жителя было обнаружено родственницей.

В Знаменском районе полиция раскрыла убийство 63-летнего деревенского жителя, тело которого обнаружили в его собственном доме. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Тело с признаками насильственной смерти обнаружила родственница покойного, после чего сотрудники полиции начали искать возможных свидетелей и очевидцев преступления.

Установить подозреваемого оказалось несложно, поскольку он частенько выпивал с убитым. Как оказалось, у 50-летнего фигуранта возник конфликт с хозяином дома, в гостях у которого он находился. Злоумышленник избил хозяина дома, и тот скончался от полученных побоев.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», подозреваемый задержан.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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