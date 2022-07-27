Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве во Мценске

27.7.2022 | 14:15 Закон и порядок, Новости

39-летний житель Рязани зарезал во Мценске 35-летнего мужчину.

В Орловкой области завершено расследование дела об убийстве 35-летнего жителя Мценска. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Теперь перед судом предстанет 39-летний житель Рязани, у которого был затяжной конфликт с покойным. 25 апреля он приехал во Мценск и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нашел неприятеля и нанес ему многочисленные ножевые удары. От полученных ранений амчанин скончался на месте.

Задержанный признал свою вину и раскаялся. Теперь уголовное дело, возбужденное по статье «убийство», с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»

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