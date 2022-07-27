Тургеневский шахматный турнир проведут в «Спасском» под Орлом

Почетным гостем станет известный российский гроссмейстер Александр Морозевич.

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» анонсировал проведение уже третьего по счету Тургеневского шахматного турнира. Мероприятие состоится 30 июля, а его почетным гостем должен стать известный российский гроссмейстер Александр Морозевич. Как уточнили организаторы, программа турнира будет достаточно широкой. Например, она предусматривает шахматные партии под открытым небом, сеансы одновременной игры Александра Морозевича с любителями и профессионалами.

Поединки пройдут на аллеях старинного усадебного парка. Все начнется в 11 часов утра, когда на сцене в парке пройдет торжественное открытие третьего Тургеневского шахматного турнира и жеребьевка. Затем возьмет старт сам шахматный турнир – на аллее у богадельни. Параллельно на аллее у «Флигеля изгнанника» начнется сеанс одновременной игры с гроссмейстером Александром Морозевичем для любителей. Там же спустя несколько часов известный спортсмен сразится уже с профессионалами.

По окончании турнира Александр Морозевич со сцены парка пообщается с шахматистами и ответит на вопросы участников и гостей турнира. Партнером проекта и соорганизатором является «Шахматная и шашечная Федерация Орловской области». В музее отмечают, что турнир в Спасском уже стал довольно популярным у шахматистов. На него приезжают участники в возрасте от 9 до 70 лет из разных регионов Центрального федерального округа.

«Мы проводим Тургеневский шахматный турнир уже в третий раз. Делаем это с целью популяризации прекрасной интеллектуальной игры и, конечно, чтобы расширить представления людей о Тургеневе, — так комментирует событие директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин. — Ведь Иван Сергеевич был отличным шахматистом, играл на уровне гроссмейстера, был вице-президентом шахматного конгресса в Баден-Бадене. Во Франции за искусную игру слонами его прозвали «рыцарем слона». И в этом году, юбилейном для музея, мы подготовили для победителей турнира специальные призы — шахматные фигурки слона из древесины Тургеневского дуба».

ИА «Орелград»