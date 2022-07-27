В Орле анонсирован запуск мобильного приложения с аудиогидом

Продолжительность экскурсии может доходить до трех часов.

Жители и гости областной столицы смогут прогуляться по городу с аудиогидом, который позволит посмотреть на Орел глазами Ивана Тургенева, Александра Пушкина, Ивана Бунина и Леонида Андреева. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Презентация нового мобильного приложения запланирована на День города, 5 августа. Но аудиоэкскурсии Централизованной библиотечной системы Орла уже сейчас доступны по ССЫЛКЕ.

В зависимости от маршрута, экскурсии могут занимать от получаса до трех часов.

ИА «Орелград»