Мэра Орла Юрия Парахин признали худшим в ЦФО

74 место из 85 по России.

Мэр Орла Юрий Парахин был признан худшим градоначальником в центральном федеральном округе. Это следует из «Рейтинга мэров» за июнь-июль 2022 года, представленного проектом «Национальный рейтинг».

В масштабах Российской Федерации Парахин занял 74 место из 85 возможных. Но если говорить исключительно о соседних регионах, то 74-е место — худшее из возможных. При этом, на 73-м расположился Александр Макаров из соседнего Брянска.

Эксперты сочли слабостями орловского мэра уголовные дела, растерзанный город, долгострои, инфраструктурный коллапс и несбыточные прожекты.

Во главе рейтинга расположились главы Москвы, Калуги и Тулы.

ИА «Орелград»