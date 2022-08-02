Орловцы стали реже попадаться с фальшивыми купюрами

Подавляющее число выявленных фальшивок — пятитысячные купюры.

В банковском секторе Орловской области уменьшилось число выявленных фальшивых денежных купюр. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

В первом полугодии 2022 года «всплыли» 45 фальшивок. Это на десять меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. 28 купюр — пятитысячные, по семь раз выявлялись банкноты номиналом тысяча и две тысячи рублей. Также три раза были обнаружены фальшивые стодолларовые купюры.

«Когда в руки попадает банкнота, особенного крупного номинала, важно не стесняться проверять признаки подлинности. Внимательно рассмотреть деньги, убедиться, что они настоящие – это не мнительность, а ответственное отношение к своим финансам. Мы рекомендуем оценить не менее трех защитных признаков: на просвет, под углом и тактильно. Если не знаете, где именно расположены защитные признаки и как их распознать – воспользуйтесь мобильным приложением «Банкноты Банка России». Если все же сомневаетесь, то обратитесь за экспертизой в любой коммерческий банк. Главное не пытайтесь сбыть с рук деньги, которые кажутся вам фальшивыми. Сбыт поддельных банкнот – это уже преступление», — рассказала начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций орловского отделения Банка России Алла Верижникова.

ИА «Орелград»