СМИ: Станислав Шувалов покидает должность руководителя депздрава Орловской области

СМИ сообщили о том, что Шувалов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Станислав Шувалов, возглавлявший региональный департамент здравоохранения, покидает эту должность по собственному желанию. Об этом сообщило издание «Орелтаймс» со ссылкой на собственные источники.

В то же время, советник губернатора Сергей Лежнев сообщил о том, что глава депздрава взял отпуск по состоянию здоровья.

Напомним, Шувалов менее года назад сменил на этом посту скандально известного Ивана Залогина, осужденного за превышение должностных полномочий.

ИА «Орелград»