В УФАС объяснили, чем плох новый закон о рекламе

В Орле раскритиковали предложения о создании единого оператора.



В Орле в рамках круглого стола, организованного Орловским областным Советом народных депутатов, представители экспертного сообщества, политики, законодатели и общественники обсудили детали законопроекта, который предполагает создание единого оператора цифровой наружной рекламы. Речь идет о внесении поправок в Федеральный закон «О рекламе». Единый оператор, по замыслу, должен ведать вопросами распространения цифровой наружной рекламы и установки цифровых рекламных конструкций. Сейчас этим ведают власти на местах.

Весьма авторитетным оказалось мнение антимонопольной службы, поскольку она контролирует выполнение самого закона о рекламе. Как сообщили в Управлении ФАС России по Орловской области, мнением ведомства с участниками круглого стола поделился глава регуправления Андрей Кирьянов. Первым делом он отметил, что центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы уже подготовил и направил свои возражения по нынешней формулировке законопроекта, где высказал мнение, что данный законопроект полностью противоречит вопросам антимонопольной политики.

«Так, по мнению ведомства, законопроект в части классифайдов выходит за рамки закона о рекламе, куда предполагаются поправки, — сообщает пресс-служба Орловского УФАС. — Неочевидно также, почему предлагается объединить под крылом одного оператора наружную цифровую рекламу и объявления в интернет-сети. Содержательно ФАС России видит угрозу ухудшения положения других участников рынка в случае принятия законопроекта, а отсутствие конкуренции приведет к росту стоимости как самой рекламы, так и конечных продуктов».

Удивило антимонопольщиков то, что поправками предлагается передать контрольные функции частной фирме. Как мы уже упоминали, контроль в данной сфере сейчас возложен на антимонопольную службу, то есть на государственное ведомство. А законопроектом предлагается возложить функции контроля на частную компанию, которая к тому же сама является владельцем рекламных конструкций.

«Одновременно с этим антимонопольная служба раскритиковала положение о том, что единый оператор сможет без торгов заключать договоры на размещение цифровой рекламы на срок 30 лет, — говорят в Орловском УФАС. — Для остальных владельцев рекламных конструкций срок составляет 5-10 лет. ФАС России считает тридцатилетний срок чрезмерным, в том числе учитывая, что он превышает срок службы транспортных средств, на которые, в числе прочего, будет устанавливаться реклама. Кроме того, такие длительные контракты будут препятствовать вхождению на рынок предприятий малого и среднего бизнеса».

Еще одна претензия к законопроекту — отсутствие обязанности единого оператора согласовывать размещение рекламы с муниципалитетами и соблюдать ГОСТы в отношении рекламных конструкций на недвижимом имуществе. По мнению участников круглого стола, в этом случае муниципалитеты потеряют возможность влиять на внешний облик своих городов. А единый оператор получит уникальное право выбирать места установки собственных рекламных конструкций в исторических центрах городов, на центральных перекрестках и территориях исторического и культурного наследия.

«В целом, по мнению ФАС России, создание единого оператора может привести к тому, что другие игроки будут вынуждены прекратить свою деятельность в регионах, где наиболее привлекательные места расположения рекламы перейдут к привилегированному игроку, — говорят в региональном антимонопольном ведомстве. — Кроме того, Андрей Кирьянов напомнил о горьком опыте Орловщины в начале 2000-х годов, когда в Орле городской муниципалитет передал полномочия одному хозяйствующему субъекту для регулирования данного рынка».

ИА «Орелград»