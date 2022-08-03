Начальник орловского юридического института уходит на повышение

Приказ подписан 29 июля.



Руководитель ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова Сергей Синенко возглавит Академию управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, сообщает «Вечерний Орел».

Напомним, в середине июля стало известно о хищении еды у курсантов института. В растрате обвиняют заведующую складом продовольственного обеспечения и ряд сотрудников Орловского юридического института.

В декабре возбуждены уголовные дела о мошенничестве в отношении начальника УГИБДД по Орловской области Александра Коршунова, а также двоих его подчиненных. Они якобы преподавали ОрЮИ МВД и получали соответствующее довольствие, однако на лекциях не появлялись.

СКР возбудил дело о хищении еды у курсантов

ИА «Орелград»