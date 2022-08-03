Начальник орловского юридического института уходит на повышение

3.8.2022 | 11:57 Общество

Приказ подписан 29 июля.


Руководитель ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова Сергей Синенко возглавит Академию управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, сообщает «Вечерний Орел».

Напомним, в середине июля стало известно о хищении еды у курсантов института. В растрате обвиняют заведующую складом продовольственного обеспечения и ряд сотрудников Орловского юридического института.

В декабре возбуждены уголовные дела о мошенничестве в отношении начальника УГИБДД по Орловской области Александра Коршунова, а также двоих его подчиненных. Они якобы преподавали ОрЮИ МВД и получали соответствующее довольствие, однако на лекциях не появлялись.

СКР возбудил дело о хищении еды у курсантов

ИА «Орелград»

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