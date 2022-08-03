Предпринимателем, у которого вымогали деньги орловские журналисты, оказался Владимир Тильман

Задержаны админ «Орлеца» Артем Прохоров и ведущий программы «Резюме» Владимир Панфилов.

Предпринимателем, у которого, по версии правоохранительных органов, вымогали деньги журналист Владимир Панфилов и админ портала «Орлец» Артем Прохоров, оказался Владимир Тильман. Об этом сообщило издание «Орловские новости» со ссылкой на свои источники. Позже эту информацию подтвердил телеграмм-канал «Орлец».

Ранее «Орелград» сообщал, что ведущий программы «Резюме» Владимир Панфилов и администратор сайта «Орлец» Артем Прохоров были задержаны с поличным при получении средств.

«Прохоров и Панфилов были задержаны накануне при встрече с Тильманом с поличным. В отношении журналистов возбуждено уголовное дело по факту вымогательства (ч. 2 ст. 163 УК России). Оно возбуждено полицией на основании материалов ФСБ», — сообщили «Орловские новости».

Телеграмм-канал «Орлец» уточнил, что речь идет о сумме в 100 тысяч рублей. В квартирах фигурантах прошли обыски.

Отметим, что Владимир Тильман уже был потерпевшим в деле о вымогательстве. Именно он, сотрудничая с ФСБ, получил 1,7 миллиона рублей от полицейских Павла Доброхвалова и Владимира Борисова. В последствии оба обвиняемых были осуждены на реальные сроки.

ИА «Орелград»