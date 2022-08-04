Доблесть боев за Хотынец и Змиевку отметили в Орловской области

Сразу двум населенным пунктам официально присвоено почетное звание.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков официально присвоил почетное звание регионального значения сразу двум населенным пунктам. Так, указом № 380 звание «Населенный пункт воинской доблести» присвоено поселку городского типа Хотынец Хотынецкого района, а указом № 381 — поселку городского типа Змиевка Свердловского района. Звания присвоены в соответствии с Законом Орловской области от 6 апреля 2015 года за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками поселка в борьбе за свободу и независимость Отечества. Тем самым завершена процедура, стартовавшая много месяцев назад с подачи ходатайств.

Напомним, в начале июля 2022 года решение о присвоении почетного звания Хотынцу и Змиевке было принято на очередном заседании Орловского областного Совета народных депутатов. Как сообщала тогда пресс-служба регионального парламента, проект соответствующего постановления был единогласно поддержан парламентариями «в целях увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, проходивших на территории этих поселков».

К ходатайствам были приложены исторические справки. Согласно одной из них, 5 октября 1941 года Хотынецкий район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. Партизаны и подпольщики создали настоящий второй фронт в тылу врага, вели борьбу с оккупантами на уничтожение. Согласно анализу боевых действий по плану наступательной операции «Кутузов», проведенному в Генеральном штабе Вооруженных Сил СССР вскоре после завершения Великой Отечественной войны, бои за освобождение Хотынца входили в 4-й этап наступательной операции.

На этом этапе проходило преследование противника войсками Брянского и Центрального фронтов, включавшее в себя крупные бои под Хотынцом 6-11 августа. Сейчас на мемориальных плитах выбиты имена 305 павших тогда бойцов, ежегодно списки увеличиваются. Кроме солдат в братских захоронения погребены и мирные жители, расстрелянные фашистами в период оккупации района с октября 1941 по август 1943 годов, а также умершие от ран в госпитале.

В исторической справке о Змиевке также говорится о подвигах жителей в период с ноября 1941 года по август 1943 года. На фронт ушли почти все мужчины этого поселка. В период оккупации на территории района действовало несколько диверсионных групп, основной задачей которых был сбор информации о дислокации и передвижениях войск противника по железнодорожной станции Змиевка, а также подготовка и совершение диверсий на железной дороге.

Особенно ожесточенные бои шли 24 июля 1943 за высоту у деревни Кулики, которая открывала дорогу к поселку и железнодорожной станции Змиевка. Последняя контратака была предпринята противником силой до двух пехотных полков при поддержке 12 танков. Все контратаки немцев были отбиты, в них противник потерял четыре танка. Зенитным огнем также было сбито шесть самолетов «Ю-88». В боях за Змиевку и Свердловский район погибло более 5 тысяч советских солдат и офицеров. На территории поселка находятся три воинских захоронения.

«Жителями обоих населенных пунктов ведется большая работа по сохранению памяти о Великой Отечественной войне: поддерживается порядок на воинских захоронениях, в школах осуществляется работа по патриотическому воспитанию молодежи, проводятся «Вахты памяти» с участием поисковых отрядов Орловщины», — подчеркнули в пресс-службе Орловского облсовета.

(На фото памятный знак «Населенный пункт воинской доблести» в Кромах).

ИА «Орелград»