В Орловской области кража комбикорма у «Мираторга» обернулась длительными тюремными сроками

Осужденные получили от пяти до десяти лет колонии.
Трое жителей Кромской района получили тюремные сроки за кражу комбикорма у компании «Мираторг-Курск». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Благодаря трудоустройству на Кромском комбикормовом заводе, у фигурантов появилась возможность воровать продукцию во время ее транспортировки. Неполная выгрузка комбикорма позволила «сэкономить» продукцию на сумму 1,7 млн рублей.
Кроме того, в ходе обысков у двоих обвиняемых были изъяты наркотики и психотропы, а у одного — оружие с боеприпасами.
В зависимости от предъявленных обвинений, мужчины получили наказание в виде лишения свободы на сроки от пяти до десяти лет. Кроме того, каждый из них оштрафован на 100 тысяч рублей.
ИА «Орелград»