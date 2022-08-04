В Орловской области кража комбикорма у «Мираторга» обернулась длительными тюремными сроками

Осужденные получили от пяти до десяти лет колонии.

Трое жителей Кромской района получили тюремные сроки за кражу комбикорма у компании «Мираторг-Курск». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Благодаря трудоустройству на Кромском комбикормовом заводе, у фигурантов появилась возможность воровать продукцию во время ее транспортировки. Неполная выгрузка комбикорма позволила «сэкономить» продукцию на сумму 1,7 млн рублей.

Кроме того, в ходе обысков у двоих обвиняемых были изъяты наркотики и психотропы, а у одного — оружие с боеприпасами.

В зависимости от предъявленных обвинений, мужчины получили наказание в виде лишения свободы на сроки от пяти до десяти лет. Кроме того, каждый из них оштрафован на 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»