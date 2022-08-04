Жителям Орла впервые продемонстрировали Меч Победы

Меч выкован южно-уральскими мастерами в Златоусте.

Сегодня, 4 августа, орловцы впервые могли ознакомиться с Мечом Победы, подаренным Орлу, как городу Воинской славы. Торжественное мероприятие прошло в драмтеатре.

Напомним, в июне Орел стал одним из 45 городов, удостоенных Мечом Победы. Церемония вручения, которой руководила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, проходила в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

«Он изготовлен вручную южно-уральскими мастерами в оружейном Златоусте. Вес клинка составляет более 5 кг, длина – 1 м, а рукоять – 20 см. Меч Победы украшен растительным орнаментом и дарственной надписью. На другой его стороне высечена знаменитая цитата Александра Невского «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

ИА «Орелград»