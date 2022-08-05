На фоне СВО Клычков изменил цели конкурса для молодежи

Традиционный конкурс теперь призван бороться с идеологией экстремизма.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в указ «О проведении ежегодного областного конкурса на звание «Лучшие информационные материалы, направленные на формирование у молодежи разных народов, религий и конфессий уважительного отношения друг к другу». Базовый документ был принят в 2016 году. С тех пор многое изменилось. Например, заметно осложнилась геополитическая ситуация в мире, а Россия была вынуждена начать специальную военную операцию в ДНР, ЛНР и на Украине. Возможно, с этим связаны поправки, внесенные губернатором в преамбулу конкурса.

Так, в новой редакции изложен пункт о целях конкурса. Их количество увеличилось с пяти до шести, кроме того, они видоизменились. Например, из преамбулы документа исчезли такие цели, как «формирование чувства патриотизма, гордости за свою Родину» и «пропаганда здорового образа жизни». В то же время появились три новые цели: профилактика радикальных проявлений в молодежной среде в сфере этноконфессиональных отношений; снижение рисков возможного возникновения экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде; формирование активной позиции молодежи по противодействию идеологии экстремизма и терроризма.

Согласно обновленным правилам, по итогам конкурса в торжественной обстановке на очередном заседании Антитеррористической комиссии в Орловской области три победителя в каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются благодарностями губернатора. В остальном положение о конкурсе почти не изменилось. Его участниками могут стать школьники и студенты от 14 лет и старше, проживающие в Орловской области. Участвовать разрешено и коллективам авторов. Конкурс проводится в таких номинациях, как «Лучшие видеоматериалы» (телевизионные, художественные и документальные фильмы, видеоролики), «Лучшая художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, очерки, репортажи) и «Лучшая фотография» (фотографии, векторная графика, коллаж).

При оценке заявок конкурсная комиссия руководствуется такими критериями, как соответствие тематике, глубина раскрытия темы, знание и понимание материала, новизна идеи, актуальность, оригинальность и креативность представленной работы, степень эмоционального и воспитательного воздействия, социальная и практическая значимость. Оцениваются работы от 0 до 5 баллов по каждому критерию, затем баллы суммируются. Победителями конкурса в каждой номинации признаются участники конкурса, работы которых набрали наибольшее количество баллов. Если несколько работ получили равное количество баллов, победителем считается участник конкурса, который ранее подал документы для участия в конкурсе.

ИА «Орелград»