Улицу в Ливнах назвали в честь первого главы ДНР Александра Захарченко

Имя трагически погибшего героя официально увековечено.



Администрация города Ливны внесла изменения в собственное постановление «Об утверждении Реестра названий площадей, улиц, переулков, существующих на территории муниципального образования». Этим документом присвоены наименования новым элементам улично-дорожной сети в строящемся в райцентре районе. На карте Ливен появились семь новых улиц и два переулка. Одна из улиц отныне будет носить имя генерал-майора Захарченко.

Она названа в честь первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, который трагически погиб в результате теракта в 2018 году. Ранее это события в своих соцсетях анонсировал глава города Ливны Сергей Трубицин. Важной новостью с горожанами он поделился в мае этого года. Трубицин рассказал, что сейчас в Ливнах проектируется новый жилой микрорайон. Он вырастет в районе 135-го километра федеральной трассы Орел-Тамбов и будет располагаться около комплекса «Казачий стан». Решение о присвоении одной из улиц этого микрорайона имени Александра Владимировича Захарченко было принято в канун 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Уверен, многим знакомо это имя, — написал тогда Сергей Трубицин. — Александр Владимирович – известный военный и государственный деятель признанных Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик. Он — генерал-майор, Герой ДНР, заслуживший множество наград за оборону и освобождение территорий Донбасса. С 2014 года работал в должности Главы Донецкой Народной Республики, но трагически погиб в 2018 году. Наше решение о присвоении новой улице фамилии Захарченко — это знак нашей поддержки специальной военной операции на Украине, нашей поддержки военных и жителей Донбасса, знак верности нашей общей истории и памяти о наших общих Героях. Героях, победивших фашизм 77 лет назад и сражающихся сегодня против геноцида русского мира».

Добавим, что остальные шесть улиц нового жилого микрорайона будут носить такие наименования: улицы Лейтенанта Скуридина, Константина Паустовского, Николая Данилевского, Олега Якубсона и улицы Рождественская и Романтиков. Новые переулки получили наименования Виноградный и Соловьиный. На сайте администрации Ливен уточняется, что новый жилой микрорайон проектируется в незастроенной восточной части города между улицами Гергиевской, 3-й Пушкарской и автодорогой Орел-Тамбов.

«Пройдет немного времени, и там, где сейчас чистое поле, будут построены жилые дома, наполнятся жизнью улицы и переулки, наименования которых прославляют выдающихся людей России, а также наших земляков, внесших значимый вклад в развитие города», — заверили в ливенской мэрии.

ИА «Орелград»