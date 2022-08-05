Два орловских поселка и одно село удостоились звания «Населенный пункт воинской доблести»

Жители Орла отмечают 79-ю годовщину освобождения города.

Сегодня, 5 августа, в Орле прошел традиционный митинг, приуроченный к очередной годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.

Митинг прошел в сквере Танкистов под музыкальное сопровождение военного оркестра Академии ФСО России.

«В мероприятиях приняли участие Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский, Губернатор Орловской области Андрей Клычков, Высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский Тихон, Почётный гражданин города Орла Геннадий Зюганов, сенаторы Владимир Круглый и Василий Иконников, депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, Герой Труда РФ, советский и российский хирург, педиатр, общественный деятель Леонид Рошаль, Почетый граждан г. Орла Юрий Сёмин, Народный артист России Валерий Баринов, Мэр Орла Юрий Парахин, спикер городского Совета Василий Новиков,

делегации из Донецкой и Луганской Народных Республик, депутаты, представители общественности, жители и гости города», — сообщили в пресс-службе облсовета.

Жители города получили поздравление, зачитанное со слов полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоря Олеговича Щеголева. Также присутствующим продемонстрировали Меч Победы — символ города воинской славы, переданный на вечное хранение за боевой и трудовой подвиг жителей Орловщины.

«От имени депутатского корпуса и от себя лично хочу поздравить всех с главным праздником нашего города – Днём его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Дорогой ценой далась нам эта Победа! Сотни тысяч солдат и офицеров Красной армии пали смертью храбрых, освобождая Орёл. Я хотел бы ещё раз низко поклониться нашим ветеранам, труженикам тыла, всем тем, кто дал нам возможность сегодня жить в счастливой, великой стране, в нашей любимой России.

Мы живём в непростое время, сейчас идет специальная военная операция на Украине. Наши солдаты и офицеры не щадя своих жизней борются с неонацизмом, бандеровщиной. И побеждают! По-другому и не может быть – русская армия еще никому не проигрывала! Правда и победа будет за нами! Еще раз всех с праздником! Желаю благополучия и социально-экономического развития нашему региону! И пусть над Орловщиной всегда будет чистое и мирное небо!», — обратился к землякам Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

Отметим, что в ходе торжеств прошло чествование нескольких населенных пунктов, которые удостоились звания «Населенный пункт воинской доблести». Это село Речица Ливенского района, а также поселки Хотынец Хотынецкого района и Змиевка Свердловского района.

Завершилось мероприятие минутой молчания.

ИА «Орелград»