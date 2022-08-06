Орловца внесли в «черный список» в ресторане, где он никогда не был

Обиженный мужчина подал на предприятие общепита в суд.

В Орле суд Северного района частично удовлетворил необычный иск к индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителей. Его подал местный житель, который действовал не только в своих собственных интересах, но и в защиту прав своего несовершеннолетнего ребенка. Как следует из информации пресс-службы суда, в иске было указано: мужчина с семьей посетил принадлежащий ответчику ресторан, расположенный в ТРЦ «ЦУМ». Однако сотрудники ресторана отказались их обслуживать, объяснив это тем, что данные посетителя якобы внесены в некий «черный список».

«Однако истец посетил данный ресторан впервые, — говорится в сообщении суда. — Конфликтная ситуация, в том числе лично с владельцем ресторана, произошла в присутствии несовершеннолетнего ребенка истца. В ресторане отсутствовала информация для потребителей об оказываемых услугах, основных потребительских свойствах и качестве предлагаемой продукции, а также об условиях приготовления блюд».

В адрес ответчика было направлено уведомление, на которое он ответил, что это не он нарушил закон, а посетитель. После этого последний подал иск и просил суд возложить на владельца ресторана «обязанность предоставить и расположить полную и правдивую информацию о заведении», а также взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей и в пользу своего сына 120 тысяч рублей. Суд первой инстанции установил, что истца действительно не пустили в ресторан. При этом стороной ответчика не было представлено доказательств того, что такой отказ был «обусловлен невозможностью предоставить соответствующую услугу либо товар». Таким образом, факт нарушения прав потребителя был установлен.

Суд иск удовлетворил, но снизил суммы заявленных требований. Так, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 3000 рублей и штраф в 1500 рублей, а в пользу ребенка ИП должен выплатить компенсацию морального вреда в сумме 5000 рублей и штраф. В удовлетворении остальной части исковых требований было отказано. Ресторатор подавал апелляционную жалобу в вышестоящий суд, но тот оставил решение суда первой инстанции без изменения.

ИА «Орелград»