Древнейший город Орловщины сделает ставку на туризм

Власти Болхова задумались над привлечением гостей.

В Болхове стартовала реализация новой муниципальной программы территориально-пространственного развития центра города. Ее действие рассчитано на 2022-2025 годы. Основная цель — создание благоприятных условий для привлечения инвесторов к реализации проектов, направленных на улучшение туристской инфраструктуры. Власти взяли курс на «развитие туризма в городе с учетом потребности всех категорий жителей». Программа предусматривает формирование объектов экскурсионного показа и объектов туристской индустрии, развитие малого и среднего бизнеса в сфере туризма и вовлечение граждан в создание туристских услуг. Результатом должно стать повышение привлекательности города Болхова на внутреннем и внешнем рынках для делового, образовательного, историко-культурного, этнографического, паломнического, событийного и других видов туризма.

Идея предполагает финансирование за счет бюджетов всех уровней в сумме – 314,57 миллиона рублей. Из них из федерального бюджета поступит 39,39 миллиона рублей, из областного – 190,2 миллиона. Бюджеты Болховского района и города Болхов вложат еще 66,61 миллиона рублей. Кроме того, чиновники рассчитывают на 18,3 миллиона рублей из внебюджетных источников. Как следует из паспорта программы, на сегодня связь между главными пространствами утрачена. Город не имеет единого ядра, которое могло бы обеспечить все запросы местных жителей и туристов. Отсутствие комфортной инфраструктуры между пространствами не позволяет создать общую систему знаковых объектов. При создании каркаса, который их объединит, в будущем можно рассчитывать на то, что активно развиваться будет не только образованное «ядро», но и связи между ними и прилегающие территории.

«Большим преимуществом Болхова является его компактность, и как следствие — хорошая пешеходная доступность, — считают авторы программы. — Поэтому крайне важно сделать территорию центра города удобной для жителей и гостей города, сформировав комфортную и доступную для всех категорий пользователей туристическую среду. В течение календарного года на обозначенной территории проходят городские мероприятия: фестиваль колокольного звона, Дни города и района, мероприятия, связанные с событиями Великой Отечественной войны из-за непосредственной близости расположения на данной территории офицерского кладбища, бал выпускников, районные праздники и конкурсы, ярмарки, танцевальные вечера. После реализации мероприятий программы число активностей на данной территории значительно возрастет, особенно с учетом увеличения туристической привлекательности создаваемого туристского центра города».

Резюме: сохранение и выявление уникального сочетания природного капитала, сложившейся историко-градостроительной среды и атмосферы древнейшего города Орловской области — Болхова — как зеркала истории России, в котором нашли отражение все главные вехи истории государства, позволит развить туристическую активность и сделать город комфортным для горожан и гостей. К слову, первое упоминание о Болховской земле относится к осени 1196 года. Болховские земли вошли в Карачевский удел князя Мстислава Михайловича. В начале 14-го века земли Болховского края достались младшему сыну князя Адриана Звенигородского Ивану, по прозвищу Болх. Тогда этот край и стал самостоятельным уделом, а князь Иван — родоначальником рода князей Болховских.

ИА «Орелград»