Обманутые потребители в Орле отсудили 2,3 миллиона рублей

Защитить свои права им помогли специалисты Роспотребнадзора.



Управление Роспотребнадзора по Орловской области рассказало о результатах работы в сфере защиты прав потребителей. Сообщается, что за первую половину текущего года специалистами этого ведомства было проведено 258 профилактических мероприятий среди «субъектов предпринимательской деятельности». В том числе проведено 62 профилактических визита – это относительно новая форма работы контролирующих органов. В результате было выдано 94 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Кроме того, эксперты провели 102 информационных и консультационных мероприятия для представителей бизнес-сообщества.

Помимо профилактической работы специалисты регионального Управления Роспотребнадзора занимались решением практических проблем. Так, в защиту прав потребителей за шесть месяцев текущего года они подали в суды 16 исков. Кроме того, специалисты выдали семь заключений по делам, рассмотренным по искам потребителей. Цифры впечатляют – суды в этом году удовлетворили требования потребителей и присудили в их пользу 2,353 миллиона рублей. Из них 136 тысяч рублей составила только компенсация причиненного потребителям морального вреда.

«Кроме того судом удовлетворены требования управления о ликвидации индивидуального предпринимателя за неоднократные грубые нарушения прав потребителей, выразившиеся в нарушении обязательных требований законодательства в сфере оборота табачной продукции», — добавили в Управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили о том, что в Сети работает Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП). На нем любой желающий может ознакомиться с нормативно-правовыми актами, регламентирующими соответствующие разделы потребительского рынка, и результатами проверок. Там же можно изучить перечни продукции, не соответствующей обязательным требованиям. Кроме того, на этом ресурсе публикуются судебные акты по рассмотренным делам о защите прав потребителей.

ИА «Орелград»