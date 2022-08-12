Строительство запретили на территории «Дворянского гнезда»

Власти утвердили режим охраны ландшафтного сквера.



Соответствующий приказ издало управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Этим документом утверждены границы территории и правовой режим использования объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», XIX век. Официально адрес этого сквера обозначен так: город Орел, от дома № 9 по улице Октябрьской до берега реки Орлик, далее по дну оврага до пересечения с продолжением улицы 7-го Ноября.

Проект границ был разработан компаний «Горпроект», которая и обратилась к областным властям за его утверждением. Обращение было удовлетворено, в связи с этим вводится особый правовой режим использования территории «Дворянского гнезда». Так, на территории объекта культурного наследия разрешается только разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности этого объекта и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.

Ограничений введено куда больше. Так, на территории «Дворянского гнезда» запрещается: капитальное строительство и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капстроительства. Нельзя проводить земляные, строительные, мелиоративные и иные работы, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов.

Запрещено проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для его сохранности, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер. Кроме того, нельзя использовать территорию «Дворянского гнезда» под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта. Причем мощность данного оборудования значения не имеет.

Также запрещается использовать эту территорию под лаборатории, связанные с неблагоприятным для ландшафтного сквера температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ. Установлены и требования к объектам капитального строительства, которые уже имеются в «Дворянском гнезде». В частности, разрешается их ремонт и реконструкция без увеличения объемно-пространственных характеристик.

ИА «Орелград»