Орловским свиноводам велели выйти на вахту

Специалисты дали настоятельные рекомендации аграриям региона.



Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, на базе этого ведомства состоялось заседание специальной комиссии по недопущению завоза, распространения и борьбе с африканской чумой свиней на территории Орловской области. В нем приняли участие ведущие специалисты в сфере ветеринарии и сельского хозяйства, а также представители крупных организаций и руководство ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье». Кроме того, участниками заседания стали руководители и ветеринарные врачи свиноводческих комплексов.

С основным докладом выступил начальник регионального управления ветеринарии Алексей Максимовский. Он сообщил, что в текущем году в Орловской области был зарегистрирован один очаг африканской чумы свиней. Как уже сообщал «Орелград», вирус был обнаружен в крови павшего дикого кабана, обнаруженного на территории Хотынецкого природного парка. «Благодаря своевременно принятым противоэпизоотическим мерам, вспышка не получила дальнейшего распространения. В настоящее время карантин снят», — отметил Максимовский.

Тем не менее, ситуация остается напряженной, а прогноз специалисты дают неблагоприятный, поскольку в соседних регионах участились случаи выявления АЧС. Причем это заболевание диагностируется как у дикого кабана, так и у свиней, выращиваемых в личных подсобных хозяйствах и охотугодьях. По словам заместителя руководителя ТУ Россельхознадзора Льва Лейзерова, в Орловской области в зоне максимального риска находятся предприятия с низким уровнем биологической защиты, так называемым компартментом.

В ведомстве уточнили, что таких хозяйств в Орловской области насчитывается четыре: АО «Племенной завод имени А.С. Георгиевского», Колхоз «50 лет Октября», ООО «Речица» (все — Ливенский район) и ООО «Возрождение» (Орловский район). «Вспышек опасного заболевания не избежать, если свинокомплексы не проведут необходимые мероприятия по модернизации производства, устранению систематически выявляемых нарушений или не примут решение о переходе на альтернативные виды животноводства», — считают в ТУ Россельхознадзора.

По итогам заседания свиноводческим хозяйствам был дан ряд настоятельных рекомендаций. Так, им посоветовали перейти на вахтовый режим работы и исключить высев вокруг комплексов сельскохозяйственных культур, привлекающих дикого кабана. Также им рекомендовано приобретать для своих хозяйств только здоровых свиней, «полученных из хозяйств с высоким уровнем биологической защиты». Особое внимание участники совещания уделили свиноводческим хозяйствам, имеющим низкий уровень биологической защиты. Им рекомендовано в течение 7 дней рассмотреть вопрос о переходе на альтернативные виды животноводства.

ИА «Орелград»