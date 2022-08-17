Житель Орла остался жив после пьяной поножовщины

В ходе совместного застолья один из знакомых нанес другому ножевое ранение.

Житель Орла остался жив после поножовщины, которая произошла в ходе распития спиртных напитков со своим знакомым. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Медицинское учреждение сообщило в полицию о том, что к ним поступил 44-летний человек с ножевым ранением. Уголовное дело, возбужденное по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», было раскрыто довольно быстро.

Как оказалось, застолье закончилось конфликтом, в ходе которого один из мужчин нанес ранение и ушел домой. Потерпевший, при этом, обратился к врачам лишь на следующий день.

Подозреваемому также 44 года. На время следствия он заключен под стражу.

ИА «Орелград»