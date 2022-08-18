Орловец нашел деньги в неисправном банкомате, не удержался и присвоил их

18.8.2022 | 10:03 Закон и порядок, Новости

Случайная находка обернулась уголовным делом о краже.

42-летний житель Орла попал под следствие за то, что присвоил себе деньги, случайно найденные в банкомате. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Как оказалось, до этого банкоматом пользовался другой человек, но не получил положенные купюры. Зато потом ему пришло оповещение о списании десяти тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию, что привело к возбуждению дела о краже.

Задержанный признался в содеянном и возместил причиненный ущерб. Однако, это не освободило его от уголовного преследования. В настоящее время с него взяли подписку о невыезде.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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