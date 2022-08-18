Орловец нашел деньги в неисправном банкомате, не удержался и присвоил их

Случайная находка обернулась уголовным делом о краже.

42-летний житель Орла попал под следствие за то, что присвоил себе деньги, случайно найденные в банкомате. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Как оказалось, до этого банкоматом пользовался другой человек, но не получил положенные купюры. Зато потом ему пришло оповещение о списании десяти тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию, что привело к возбуждению дела о краже.

Задержанный признался в содеянном и возместил причиненный ущерб. Однако, это не освободило его от уголовного преследования. В настоящее время с него взяли подписку о невыезде.

ИА «Орелград»