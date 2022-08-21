Орловца отправили в колонию за кражу редуктора

Мужчину при вынесении приговора подвела предыдущая судимость.



Вступило в силу решение по уголовному делу, которое вынес Глазуновский районный суд Орловской области. Местный житель был обвинен в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража чужого имущества группой лиц по предварительному сговору). При вынесении приговора не в его пользу сыграло прошлое этого мужчины. Дело в том, что ранее Железнодорожным районным судом города Орла он был осужден за разбой и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. А затем Володарский районный суд добавил ему еще год лишения свободы за разбой, совершенный в городе Брянске.

Новое преступление рецидивист совершил на территории Глазуновского района. Как следует из материалов дела, преступный план созрел в тот момент, когда рецидивист в гостях распивал спиртное со своим приятелем. В отношении последнего уголовное дело выделено в отдельное производство. Кстати, именно собутыльник предложил рецидивисту «выйти на дело». Он рассказал сообщнику, что во дворе одного из местных жителей на земле лежит как бы бесхозный редуктор заднего моста автомобиля.

Собутыльник предложил рецидивисту совместно его украсть, на что тот согласился. Сообщники тут же отправились на дело, захватив с собой металлическую тачку. Они погрузили на тачку редуктор массой 140 кг и отвезли его в пункт приема металлолома. Там этот редуктор приняли у них по цене 25 рублей за килограмм, то есть стоимость редуктора была оценена в 3500 рублей. Выручкой подельники распорядились им по своему усмотрению. Радовались они, однако, недолго, так как были задержаны полицией по заявлению потерпевшего.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме и поддержал заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суду он пояснил, что данное ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником. Он также раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»