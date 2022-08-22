Директор ливенской школы погиб в аварии

22.8.2022 | 9:35 Новости, Происшествия

Кроме него скончались водители обоих автомобилей.

Директор ливенской школы №9 Александр Лазуткин был одним из трех погибших в ДТП на улице Рабочей. Об этом сообщило издание «Уездный город».

Ранее «Орелград» сообщал о смертельном ДТП, произошедшем в Ливнах в пятницу вечером. В 23.25 33-летний водитель БМВ Х5 двигался в направлении улицы Свердлова и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с «Ладой Калиной».

Как оказалось, одним из пассажиров «Калины» был именно 50-летний Александр Лазуткин. Он скончался после аварии в Ливенской ЦРБ. С ним в машине находилась его жена, она пострадала, но осталась жива. После медицинского осмотра ее отпустили домой. Еще одна пассажир «Лады», женщина 36 лет, находится в реанимации.

Что касается водителей автомобилей, мужчин 61 и 33 лет, они оба скончались на месте ДТП.

ИА «Орелград» 

 

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