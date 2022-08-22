МУП «ТТП» снова крупно задолжало за «свет»

Энергетики в очередной раз подали в суд на транспортное предприятие.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО-Орловский энергосбыт». Оно было подано к муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла. Подобные дела можно назвать рутинными: МУП регулярно копит долги за поставленную ему электроэнергию, а энергетики не менее регулярно засуживают предприятие. На этот раз речь в иске шла о взыскании с транспортного предприятия 5,288 миллиона рублей.

Как следует из материалов дела, такая задолженность за потребленную электрическую энергию накопилась у «Трамвайно-троллейбусного предприятия» всего за один месяц, а именно за март 2022 года. Представители МУПа в судебное заседание не явились, но предприятие прислало письменный отзыв на иск. В нем ответчик задолженность не оспорил, но сослался на сложное финансовое положение. Арбитражный суд посчитал возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Исследовав материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, арбитражный суд решил, что исковые требования подлежат удовлетворению полностью. Как следует из материалов дела, договор энергоснабжения был заключен между ООО «Орловский энергосбыт» (гарантирующий поставщик) и МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» еще в марте 2018 года. По условиям поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии абоненту, а транспортники должны вовремя за это платить.

В приложениях к договору энергоснабжения стороны согласовали, в том числе, объемы поставки и перечень приборов учета электрической энергии, а также акты снятия показаний. Материалами дела подтверждается исполнение истцом обязательств по договору энергоснабжения за март 2022 года — актом приема-передачи электроэнергии (мощности) от 31.03.2022 на сумму 5,288 миллиона рублей. В апреле этого года энергетики направляли своему деловому партнеру претензию с требованием об оплате поставленной электрической энергии, однако требование было проигнорировано. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

ИА «Орелград»