В Орле задержаны грабители, отобравшие деньги у прохожего

22.8.2022 | 9:49 Закон и порядок, Новости

Молодые орловцы уже признались в «гоп-стопе».

Полиция задержала молодых мужчин 18 и 23 лет, напавших на прохожего и отобравших у него деньги. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Преступление было совершено в районе Московского шоссе в вечернее время. Местный житель подвергся нападению двух выпивших мужчин, которые избили и ограбили его. Потерпевший обратился в правоохранительные органы, и было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Как оказалось, одним из нападавших был уроженец Верховского района, другим — орловец. Оба они признали свою вину.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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