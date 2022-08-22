В Орле задержаны грабители, отобравшие деньги у прохожего

Молодые орловцы уже признались в «гоп-стопе».

Полиция задержала молодых мужчин 18 и 23 лет, напавших на прохожего и отобравших у него деньги. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Преступление было совершено в районе Московского шоссе в вечернее время. Местный житель подвергся нападению двух выпивших мужчин, которые избили и ограбили его. Потерпевший обратился в правоохранительные органы, и было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Как оказалось, одним из нападавших был уроженец Верховского района, другим — орловец. Оба они признали свою вину.

ИА «Орелград»