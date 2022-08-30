Прокуратура проведет тематический прием о нарушении трудовых прав

30.8.2022 | 19:09 Новости, Общество

7 сентября граждан примет прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Необходима предварительная запись.

Будут рассматриваться вопросы и жалобы о своевременности и полноте выплаты зарплаты, нарушении охраны труда и другие из сферы трудовых прав.

Записаться можно по телефонам 40-56-49, 8(903)637-14-95.

Напомним, только после вмешательства прокуратуры работникам муниципального Трамвайно-троллейбусного предприятия удалось получить зарплату. На начало августа задолженность перед 450 работниками составляла около 3 млн рублей.

ИА «Орелград»

 

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