Поджигатель орловской обладминистрации задержан и дает показания

Мужчина имел проблемы с психикой и находился в федеральном розыске.
Правоохранительным органам удалось установить личность и задержать мужчину, пытавшегося 24 августа поджечь здание орловской областной администрации. Об этом сообщил канал «Телеграммы из Орла».
Известно, что в прошлом мужчина имел проблемы с психикой, а на момент совершения преступления находился в федеральном розыске.
«Увлекался технологиями и методиками слежки, навыками скрытия и маскировки. Обнаружен, задержан, дает показания», — рассказал правительственный телеграмм-канал.
ДОПОЛНЕНИЕ.
Поджигателем орловской обладминистрации оказался беглый алиментщик из запрещенной организации
ИА «Орелград»