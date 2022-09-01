Поджигатель орловской обладминистрации задержан и дает показания

1.9.2022 | 10:28 Важное, Закон и порядок, Новости, Политика

Мужчина имел проблемы с психикой и находился в федеральном розыске.

Правоохранительным органам удалось установить личность и задержать мужчину, пытавшегося 24 августа поджечь здание орловской областной администрации. Об этом сообщил канал «Телеграммы из Орла».

Известно, что в прошлом мужчина имел проблемы с психикой, а на момент совершения преступления находился в федеральном розыске.

«Увлекался технологиями и методиками слежки, навыками скрытия и маскировки. Обнаружен, задержан, дает показания», — рассказал правительственный телеграмм-канал.

ДОПОЛНЕНИЕ.

Поджигателем орловской обладминистрации оказался беглый алиментщик из запрещенной организации

ИА «Орелград»

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