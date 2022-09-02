Через неделю в Орел доставят мощи Сергия Радонежского

2.9.2022 | 13:53 История, Культура, Новости

9 и 10 сентября.

На следующей неделе, 9 и 10 сентября, желающие смогут посетить Богоявленский собор Орла, в который прибудет ковчег со святыми мощами преподобного Сергия Радонежского.

«Принесение святыни приурочено к юбилейной дате — в 2022 году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения честных мощей преподобного Сергия. Реализация масштабной программы по принесению святыни в епархии Русской Православной Церкви началась 12 июня этого года, в день Святой Троицы. Планируется, что ковчег побывает по меньшей мере в 50 епархиях. Общая протяженность маршрута составит около 30 тыс. км», — рассказали в Орловской митрополии.

Встретить ковчег можно будет 9 сентября в 16.00 около памятника Н. С. Лескову. Проводы пройдут на следующий день в 19.00 в Богоявленском соборе.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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