Поля под Орлом заросли плохой травой

Инспекторы выявили сразу девять заброшенных земельных участков.



Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям отчиталось о результатах выездных обследований, проведенных на Орловщине в августе 2022 года. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе этих выездов был установлен факт зарастания сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью девяти земельных участков сельскохозяйственного назначения. Все они расположены на территории Теляженского сельского поселения Верховского района Орловской области. Их общая площадь составляет 38,7 га. Уже установлено, что заросшие поля принадлежат компании «Орелагроюг» на праве собственности.

«Причиной нарушения явилось непроведение агротехнических и агрохимических мероприятий по борьбе с сорной и древесно-кустарниковой растительностью на землях сельскохозяйственного назначения, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — По результатам выездных обследований правообладателю земельных участков выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований».

Напомним, несколько дней назад Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям отчиталось о своей текущей работе в этом году. Были озвучены и результаты осуществления государственного земельного надзора. Согласно им в первом полугодии 2022 года сотрудниками ведомства было проконтролировало 30 053 га земель сельскохозяйственного назначения. Основным нарушением называется как раз зарастание земель сельскохозяйственного назначения сорняками, деревьями и кустарником. В первой половине года заросшей земли было обнаружено на площади 10 069 га.

ИА «Орелград»