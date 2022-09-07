Клычков остался в пятерке наименее влиятельных российских губернаторов

81-е из 85 мест.

Андрей Клычков по-прежнему входит в пятерку наименее влиятельных российских губернаторов. Это следует из рейтинга влияния, составленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам августа 2022 года.

Губернатор Орловской области расположился на 81-м из 85 мест. Это всего на одну позицию выше, чем в июле.

При этом, по мнению экспертов, Орловская область входит в число регионов, где в течение ближайших двух месяцев можно ожидать обострение внутриэлитных конфликтов. Это связано с приближающимися выборами губернатора, высоким протестным потенциалом и постоянными негативными информационными поводами, связанными с региональными властями.

ИА «Орелград»