Орловцы вывезли мелких животных по евросправкам

Специалисты оценили масштабы перевозки домашних питомцев.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора, в текущем году специалисты этого ведомства проконтролировали вывоз с территории Орловской и Курской областей 147 мелких домашних животных более чем в 30 стран мира. Всего с начала года было оформлено 96 ветеринарных сертификатов и 19 евросправок на вывоз из подконтрольных регионов животных за пределы Российской Федерации. Так, из Курской области за рубеж были отправлены 125 животных-компаньонов (84 собаки и 41 кошка), а из Орловской области — 11 кошек, восемь собак и три белки.

«Хозяева перевозили питомцев в Абхазию, Бельгию, Бразилию, Болгарию, Венгрию, Грузию, Германию, Грецию, Израиль, Индию, Испанию, Италию, США, Таиланд, Эфиопию и другие страны, — сообщает пресс-служба ведомства. — В рамках ветеринарного контроля инспекторы Управления Россельхознадзора проводили осмотр состояния животных и проверку сопроводительных документов. Особое внимание было уделено идентификационным данным (чипы и клейма), результатам вакцинации и лабораторных исследований крови, наличию отрицательного теста на COVID-19».

В ТУ Россельхознадзора отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вывезенных за рубеж домашних животных увеличилось на 31 процент. Специалисты объясняют эту тенденцию оптимизацией процесса оформления вывоза мелких домашних животных за рубеж. Нюансов, действительно, хватает. Например, с 10 июня 2022 года вступили в силу обновления к уведомлению Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при Министерстве здравоохранения и социальных служб (HHS) США от 14 июня 2021 года «о временном приостановлении ввоза собак в США из стран с высоким риском бешенства».

«В соответствии с обновлениями, допускается ввоз в США привитых за границей собак, прибывающих из стран с высоким уровнем риска бешенства плотоядных с дополнительными возможностями для ввоза 1-2 собак и 3 и более собак (без разрешения CDC)», — уточнили в ТУ Россельхознадзора. А орловцам, планирующим поездку в Израиль, надо помнить, что в этом государстве существует запрет на ввоз помесей диких животных без разрешения Управления парков и заповедников.

Ввозить в Израиль можно собак, кошек, птицу, кроликов и грызунов (за исключением диких животных). При этом запрещен ввоз собак опасных пород и их близких метисов. Так, под запрет ввоза попадают американский стаффордширский терьер, бультерьер, аргентинский дог, японская тоса, стаффордширский бультерьер, питбультерьер, фила бразильеро и ротвейлер. Также нельзя ввозить на территорию этого государства бенгальских кошек, так как в Израиле они считаются дикими животными.

ИА «Орелград»