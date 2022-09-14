В Орле возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке деревьев

Чиновников из Советского района Орла подозревают в превышении должностных полномочий.

В Орле возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке зеленых насаждений на улице Пионерская. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, чиновники из Советского района, опираясь на ложные сведения, составили акты обследования зеленых насаждений, после чего приняли решение вырубать здоровые деревья.

«В результате совершения указанных противоправных действий должностными лицами территориального управления по Советскому району администрации г. Орла, явно выходящими за пределы полномочий, были существенно нарушены права и законные интересы жителей г. Орла», — считают в СК.

Правоохранительные органы интерпретируют произошедшее как превышение должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что областная прокуратура обязала мэра Орла Юрия Парахина сохранить 46 здоровых деревьев, запланированных к вырубке на улице Пионерская.

ИА «Орелград»