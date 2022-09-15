Под Орлом «пьяного байкера» изолировали от общества

Суд решил, что мужчине надо провести какое-то время в колонии.



В Орловской области вступило в силу решение Хотынецкого районного суда по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Его обвинили в повторной пьяной езде, причем у подсудимого это был далеко не первый подобный случай. Несколько лет назад он получил административное наказание за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Его оштрафовали и временно лишили прав, но вскоре он вновь попался пьяным за рулем.

Во второй раз на него завели уже уголовное дело. Мужчина был признан виновным и получил наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года. Но и это мужчину ничему не научило. Недавно он был остановлен сотрудниками ГИБДД на муниципальной дороге. Подсудимый управлял в тот момент мотоциклом. Выглядел он подозрительно, в связи с чем ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Из акта освидетельствования следует, что содержание абсолютного этилового спирта в выдыхаемом мотоциклистом воздухе составило 0,509 мг/л при допустимых 0,16 мг/л. Он был отстранен от управления мотоциклом, так как представлял собой серьезную угрозу для других участников дорожного движения. Когда выяснилось, что ранее он уже был судим, на него вновь завели уголовное дело. Свою вину «пьяный байкер» признал, но суд решил, что его исправление уже невозможно без изоляции от общества. По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года и 6 месяцев. Отбывать основное наказание он должен в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»