СМИ: прокуратура заинтересовалась люксовым автомобилем Андрея Клычкова

19.9.2022 | 16:42 Новости, Политика

«Щелково Агрохим» застраховала дорогой подарок в день, когда в Орле было возбуждено уголовное дело против лиц, якобы пытавшихся захватить их имущество.

Прокуратура Орловской области заинтересовалась появлением в «гараже обладминистрации» люксового автомобиля Genesis G90, подаренного некими представителями орловского бизнеса. Об этом сообщило издание FLB со ссылкой на собственные источники.

Ранее Орловское региональное отделение ЛДПР обнародовало информацию о том, что губернатор Орловской области Андрей Клычков имеет в своем распоряжение иномарку стоимостью примерно десять миллионов рублей, которая не была закуплена на торгах. Глава региона признал, что автомобиль является подарком от «представителей орловского бизнеса». При этом, Genesis G90 был изначально застрахован компанией «Щелково Агрохим», имеющий интересы в Орловской области.

«Достался он ему, как и многое другое, формально совершенно бесплатно – подарили или просто, как он сам выразился, «передали». У людей в погонах, работающих в правоохранительной сфере, слово «передал» сразу чётко ассоциируется с другим словом – словом «взятка», — отмечает автор материала.

Любопытно, что дата страхования автомобиля (со стороны «Щелково Агрохим») с точностью совпадает с датой, когда в Орле было возбуждено уголовное дело о попытке захвата активов «Щелково». Как позже оказалось, ситуация с «попыткой захвата» крайне неоднозначна и запутанна.

«Что грозит губернатору Клычкову сейчас выясняют сотрудники отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Орловской области, а также те правоохранительные органы, которым прокуратура поручила произвести проверку», — рассказали в FLB.

ИА «Орелград»

 

 

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