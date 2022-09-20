В Орле снова сбили мотоциклиста при повороте налево

20.9.2022 | 10:53 Новости, Происшествия

Это уже четвертое подобное ДТП за восемь дней.

Фото «Орел Мото»

Авария произошла 19 сентября на улице Михалицына. За рулем ГАЗ-31105 находился 24-летний водитель. Автомобиль двигался в направлении Раздольной. Примерно в 22:40 в районе дома №67а, поворачивая налево, водитель не уступил дорогу и допустил столкновение с «Сузуки», ехавшим прямо. 28-летний мотоциклист получил травмы, бригадой СМП доставлен в приемное отделение БУЗ ОО «ООКБ».

В УГИБДД УМВД России уточнили, что водитель «Сузуки»  не имел права управления.

Напомним, вечером 17 сентября на улице Раздольной «Шкода» при повороте налево сбила мотоциклиста. Вечером 15 сентября на улице Комсомольской  погиб водитель «Хонды». Мужчина за рулем «Рено Логан» поворачивал налево и не убедился в безопасности маневра. Вечером 12 сентября водитель «Логан», при аналогичных обстоятельствах, подставил машину на пути TTR250 на улице Металлургов. Пострадали водитель мотоцикла и его пассажир.

ИА «Орелград»

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