«Генезис» поставил под сомнение аксиому чиновников «денег нет»

Обновку в администрации Орловской области вспомнили при обсуждении проблем инвалидов.

20 сентября состоялось заседание комитета по взаимодействию со СМИ и трудовым отношениям заксобрания региона. Гостей принимало ООО «Учебно-производственное предприятие «Металлоштамп».

Подробный материал опубликовали «Орловские новости». У предприятия половина сотрудников – инвалиды. Директор «Металлоштампа» Сергей Волков рассказал, с какими трудностями сталкивается это социально важное общество. Естественно, есть дополнительные затраты на оборудование специальных рабочих мест. Также часто сотрудники уходят на «больничный», поэтому приходится держать дополнительных «лишних» людей на смену. Кроме того, все проводят первые три месяца в учениках, чтобы получить необходимые навыки. Только после этого присваивается разряд, однако вознаграждение за труд новички получают. Кроме того, предприятию нужна своя котельная, это позволит экономить и уйти от некоторых проблем.

Директор «Металлоштампа» передал депутатам информацию о том, какую поддержку от правительства получают аналогичные организации в других регионах. Председатель комитета Владислав Числов сообщил, что при формировании бюджета будет внесено предложение о помощи предприятию, сообщают «Орловские новости».

«Потому что они всегда ссылаются на то, что «видите, у нас денег нет», но тут надо смотреть, знаете … Денег нет, а машина у некоторых появляется», — цитирует Владислава Числова издание.

Напомним, информация о новой иномарке в автохозяйстве администрации области появилась в СМИ в сентябре этого года. «Генезис», который стоит от 10 до 15 млн рублей, не был куплен за бюджетный счет. А как пояснил после шумихи губернатор Андрей Клычков, подарен орловским бизнесом. Журналисты выяснили, что иномарку могло презентовать «Щелково Агрохим», об этом свидетельствуют данные о страховке машины. Примечательно, что компания сейчас участвует в судебных разбирательствах по поводу семеноводческого центра, в который вложили около 1 млрд рублей.

ИА «Орелград»