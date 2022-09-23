В Орловском ФСС рассказали про электронные сертификаты для инвалидов и другие новости

22 сентября в Орле состоялся традиционный ежегодный круглый стол, посвященный итогам работы Орловского регионального отделения Фонда социального страхования.

В мероприятии, организованном изданием «Комсомольская Правда — Орел», приняли участие руководители и специалисты Фонда, журналисты, а также особые гости — главврач орловской поликлиники № 1 Елена Абрахина, зампред Федерации профсоюзов Орловской области Юрий Власов и главный бухгалтер ООО «Знаменский СГЦ» Ирина Анкудинова.

«По истории Фонда социального страхования можно легко писать историю страны», — открыл круглый стол управляющий Орловского отделения Фонда Олег Ревякин, рассказавший об истории оказания страховых услуг в нашей стране – от конца 19 века до наших дней.

Как оказалось, еще до Октябрьской революции был принят целый ряд законов о страховании, предусматривающих поддержку для людей в случае наступления болезней, а также травм на производстве. Но в нынешнем виде система обязательного социального страхования сложилась, конечно, в советское время. Помимо интереснейших экскурсов в историю Олег Ревякин отметил, что в последние несколько лет Фонду выпала миссия выполнять абсолютно новые задачи.

Так, с начала пандемии Фонд стал одним из первых учреждений, реагирующих на поступающие вызовы. Например, появились обязанности по дистанционному оформлению электронных больничных листов по карантину. А в этом году, с началом Спецоперации добавилась работа по назначению и осуществлению единовременных выплат в случае, гибели или ранения волонтеров в Донбассе, а также сотрудников, командированных на территории ДНР и ЛНР. По словам Ревякина, Фонд социального страхования с честью принял вызовы, брошенные временем.

Современная деятельность госучреждений неразрывно связана с функционированием мобильных приложений и электронных сервисов. При этом, весной в следствие западных санкций многие российские приложения перестали работать на платформах Google Play и App Store. На вопрос «Орелграда» о том, затронули ли эти обстоятельства деятельность ФСС, Александра Рязанова, начальник отдела по связям с общественностью, уверила собравшихся, что подобных проблем удалось избежать, и население могло стабильно пользоваться всеми услугами.

В ходе круглого стола разбирались итоги деятельности учреждения, а также новые возможности, доступные гражданам. Среди них следует выделить электронные сертификаты для инвалидов и пострадавших от несчастных случаев на производстве. Как известно, многие люди имеют право на помощь государства в вопросе приобретения протезов, кресел-колясок, слуховых аппаратов и других необходимых им технических средств реабилитации. Теперь, благодаря электронным сертификатам, любой человек, имеющий необходимые документы, может совершать удобные покупки в точках продаж, реализующих электронный сертификат и даже на крупнейших онлайн-площадках.

Электронный сертификат работает, как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар, если он соответствует рекомендациям медико-социальной экспертизы.

ИА «Орелград»