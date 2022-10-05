Орловский КДЦ получит кинозал с оборудованием для слабовидящих

5.10.2022 | 9:32 Важное, Культура, Новости

Определены победители электронных аукционов на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования для показа национальных фильмов в кинозале МБУК «Культурно-досуговый центр Колпнянского района».

Фото «Культура.РФ»

Единственным участником отбора для технической части стал филиал ООО «АЗИЯ СИНЕМА-М» В Г. АНГАРСКЕ». Заявка признана соответствующей требованиям, указано на сайте «Госзакупки«. Цена контракта составила 5 827 625 рублей 46 копеек. В перечень поставляемого входят цифровой кинопроектор, пьедестал для него, киноэкран, система для 3D показа, комплект оборудования для тифлокомментирования (передачи информации людям, страдающим от нарушения функций зрения или слуха), программно-аппаратные средства. Контракт необходимо исполнить в течение 45 дней. Гарантия производителя и поставщика должна составлять не менее 24 месяцев.

Второй электронный аукцион на 1,29 млн рублей на оборудование кинозала в КДЦ  Колпнянского района выиграло ООО «АЗИЯ МЬЮЗИК КОМПАНИ» (Иркутская область). Эта компания поставит 361 кресло, указано в документации к закупке.

Напомним, создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах России с численностью жителей до 500 тысяч человек проводится при поддержке Фонда кино. Конкурсный отбор в Орловской области прошли Колпнянский КДЦ и два кинотеатра ООО «Орелкиноцентр». Всего были утверждены 103 объекта из 49 регионов.

ИА «Орелград»

 

 

 

 

 

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