План защиты прав потребителей придумали под Орлом

Благоприятные условия для потребителей создадут в Ливенском районе.



Глава Ливенского района Анатолий Шолохов утвердил план мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей на 2022-2030 годы. Таким способом в районе пытаются выполнить июльское распоряжение правительства Орловской области, которое, как уже писал «Орелград», утвердило региональную Стратегию по обеспечению защиты прав потребителей. План насчитывает чуть менее двух десятков пунктов. Прежде всего, он предусматривает ведение и поддержание в актуализированном состоянии раздела «Защита прав потребителей» на официальном сайте администрации Ливенского района.

Также господин Шолохов распорядился обеспечить оперативный обмен информацией об опасных и некачественных товарах, работах и услугах, фактах нанесения вреда жизни, здоровью, имуществу граждан в связи с потреблением таких товаров, о недобросовестных хозяйствующих субъектах. Причем эта информация должна доводиться как до простого населения, так и до предпринимателей. Планом также предусмотрено проведение мониторинга цен на социально-значимые продукты питания в торговых объектах, расположенных на территории Ливенского района.

Среди других мероприятий можно отметить консультирование предпринимателей, работающих в различных сферах, по вопросам соблюдения законодательства в вопросах защиты прав потребителей. Предусмотрено участие специалистов администрации Ливенского района в семинарах-совещаниях. В целом придуманный под Орлом план ставит своей целью создание благоприятных условий для реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечение их соблюдения. При этом должна быть создана система оценки эффективности принимаемых мер.

ИА «Орелград»