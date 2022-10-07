Мэрия Орла: проблемы с экспертизой не повлекут увеличение сроков ремонта Красного моста

7.10.2022 | 11:17 Новости, Строительство

Приостановка работ не планируется.

Орловская мэрия выпустила заявление, согласно которому проблемы с прохождением экспертизы не скажется на темпах и сроках ремонта Красного моста.

«Работы продолжаются, приостановка их не запланирована, ежедневно трудятся до 130 человек в круглосуточном режиме. Вопросы прохождения экспертизы решаются в штатном, рабочем порядке. Никаких препятствующих продолжению реконструкции Красного моста факторов нет», — сообщила пресс-служба городской администрации.

Ранее появилась информация о том, что у компании УПМК-22, ремонтирующей Красный мост, возникли проблемы с документацией, на устранение которых может уйти до года.

ИА «Орелград»

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