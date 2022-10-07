Сельскую администрацию обязали найти УК для брошенных домов

7.10.2022 | 16:10 Новости

Суд обязал чиновников устранить нарушения законодательства в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Просчеты в работе были выявлены в ходе проверки, проведенной надзорным органом. Оказалось, что ряд многоквартирных домов в Новодеревеньковском районе не определился со способом управления. Администрацией района должные меры к решению вопроса не принимались, открытый конкурс по отбору управляющей организации не проводился. Прокурор обратился в суд с требованием обязать чиновников устранить нарушение законодательства. Иск удовлетворен. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

Отметим, даже в Орле есть фактически брошенные дома. Так, в пяти минутах ходьбы от обладминистрации на улице Октябрьской здание №50. Летом 2021 года здесь начали капремонт. Завершить должны были через пару месяцев, но подрядчик пропал. Со временем исчезла и управляющая компания. На звонки жильцов не отвечают.

ИА «Орелград»

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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