Сельскую администрацию обязали найти УК для брошенных домов

Суд обязал чиновников устранить нарушения законодательства в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Просчеты в работе были выявлены в ходе проверки, проведенной надзорным органом. Оказалось, что ряд многоквартирных домов в Новодеревеньковском районе не определился со способом управления. Администрацией района должные меры к решению вопроса не принимались, открытый конкурс по отбору управляющей организации не проводился. Прокурор обратился в суд с требованием обязать чиновников устранить нарушение законодательства. Иск удовлетворен. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

Отметим, даже в Орле есть фактически брошенные дома. Так, в пяти минутах ходьбы от обладминистрации на улице Октябрьской здание №50. Летом 2021 года здесь начали капремонт. Завершить должны были через пару месяцев, но подрядчик пропал. Со временем исчезла и управляющая компания. На звонки жильцов не отвечают.

ИА «Орелград»