В Орле подрядчику, который опоздал на три месяца, дали еще три дня

Накануне приемки чиновники оценили ремонт улицы Максима Горького, который проводило ООО «Газ Ресурс».

«У проверяющей комиссии есть некоторые замечания. Подрядчику указано убрать мусор, оставшийся строительный материал и заделать примыкание вокруг лотков. На устранение минусов дано три дня», — сообщает пресс-служба администрации Орла.

Объем проведенной работы, действительно, впечатляет. Привели в порядок около 2,5 километра дороги, обновили тротуары, обустроили велодорожки, ливневки. Установили остановки и ограждения. Высадили деревья.

Стоит отметить, что все это должны были сделать еще три месяца назад – до 30 июня. К этому сроку ООО «Газ Ресурс» должен был отремонтировать и улицу Ломоносова. О приемке этого объекта пока не сообщалось. Карачевское шоссе должны были сдать до 31 июля.

При этом компания регулярно получает новые госконтракты. «Газ Ресурс» будет ремонтировать участок автодороги «Орел – Ефремов» в Новодеревеньковском районе. В Орле этот неторопливый подрядчик должен привести в порядок Комсомольскую площадь и близлежащие улицы.

ИА «Орелград»