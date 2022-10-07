Замерзающей орловской больнице в октябре выделили деньги на ремонт котельной

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 5 октября распорядился выделить из резервного фонда региона 1,45 млн рублей на капремонт котельной Шаблыкинской ЦРБ, сообщает сайт облправительства.

Проблемы с отоплением в этой больнице вышли в СМИ еще летом. Эксплуатация котлов была запрещена Ростехнадзором. Местные жители опасались, что лечебное учреждение вовсе закроют и придется ездить в соседние районы. Пока функционирует.

Главврач больницы, где заблокированы счета из-за многомиллионных долгов, бил тревогу. Однако до начала отопительного сезона власти не нашли решения проблемы. Отметим, стоимость новых котлов или модульной котельной около 20 млн рублей.

При строительстве Красного моста было похищено 76 млн рублей.

При реконструкции площади Жукова вскрыли мошенничество на 15 млн рублей.

Строителей школы на Зеленина подозревают в завышении стоимости работ на 30 млн рублей…

ИА «Орелград»