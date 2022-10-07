Заммэра Орла Ничипорова заподозрили в лоббировании интересов одного из перевозчиков

По мнению журналистов «Орловской среды», закупка низкопольных автобусов будет использована как повод для передела рынка пассажирских перевозок.

Масштабная закупка низкопольных автобусов, произведенная за счет средств федерального бюджета в пользу МУП ТТП, может быть использована Вадимом Ничипоровым, руководителем транспортного управления, для передела рынка. Такую точку зрения озвучило издание «Орловская среда».

Напомним, ранее перевозчики Вадим и Марина Кривовы публично признались в неоднократных передачах Ничипорову взяток, а также заявили о том, что заместитель мэра Орла пытается выдавить их с рынка. Сам Ничипоров категорически опроверг выдвинутые обвинения и назвал их клеветой.

Параллельно с этими событиями большой резонанс вызвала закупка автобусов, которые будут переданы МУП ТТП и, по словам мэра Орла Юрия Парахина, будут использовать для обслуживания жителей жилых микрорайонов, в которых нет троллейбусного и трамвайного движения.

По мнению журналистов «Орловской среды», в реальности МУП ТТП может сдать автотранспорт в аренду частнику, аффилированному с Ничипоровым. Таким образом, муниципальное предприятие будет получать ежемесячную арендную плату, а значительная часть выручки будет оседать в карманах организаторов схемы.

Кроме того, нельзя исключать, что автобусы ТТП могут использоваться для банального передела уже работающих маршрутов. В качестве обоснования своей версии издание приводит недавнюю историю, которая показала вероятность такого сценария:

«В январе 2021 года для осуществления перевозок по 5-му автобусному маршруту в соответствии с реестром потенциальный перевозчик должен был иметь в автопарке 8 пазиков и четыре ЛИАЗа, которые, как известно, есть только у ТТП. Соответственно, ТТП этот маршрут и выиграло (ранее по нему ездил частный перевозчик). А буквально через несколько месяцев, в апреле, в реестре на том же пятом маршруте чудесным образом появляются 12 пазиков. Одновременно возникает версия, что ТТП с маршрутом не справляется. В результате, как мы понимаем, контракт с муниципальным предприятием расторгли, а с 1 июля 2021 года по маршруту №5 поехал ИП П-в – разумеется, без всякого конкурса, по прямым договорам! Таким образом путем реализации нехитрой схемы – ИП – ТТП – ИП маршрут оказался у частного перевозчика».

ИА «Орелград»